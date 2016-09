Institucions, partits polítics i entitats reten homenatge a Rafael Casanova amb una ofrena floral a la seva tomba

Partits polítics, sindicats, entitats socials i una nodrida representació d'alcaldes del Baix Llobregat s'han acostat un any més a la tomba de Rafael Casanova a l'església de Sant Baldiri de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) per retre homenatge a la seva figura amb la tradicional ofrena floral.

L'acte principal, que ha estat presidit per l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i el conseller de Cultura, Santi Vila, ha començat amb la hissada de la senyera a la plaça Mossèn Jaume Oliveres per, tot seguit, entrar al temple a fer l'ofrena floral on han participat una setantena d'organitzacions polítiques, econòmiques i socials.

Abans de l'ofrena floral, el conseller de Cultura, Santi Vila, ha pronosticat una gran participació als actes reivindicatius de la Diada i ha dit confiar que aquest 11 de Setembre sigui l'últim amb un caràcter reivindicatiu perquè això voldrà dir que “haurem aconseguit la culminació del procés”.