Puigdemont reclamarà un referèndum a l'Estat aquest setembre

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciat avui que plantejarà a l'Estat de nou la celebració d'un referèndum d'autodeterminació acordat amb el govern central, aprofitant el seu discurs amb motiu de la qüestió de confiança a la qual se sotmetrà al Parlament el 28 de setembre. Puigdemont ha fet aquestes declaracions durant la roda de premsa amb corresponsals estrangers que tradicionalment té lloc l'11 de setembre al Palau de la Generalitat.

El President ha aprofitat l'ocasió per expressar el desig que l'any vinent per aquestes dates ocupi el càrrec en funcions, perquè ja s'haurà convocat el referèndum per decidir el futur de Catalunya, que el full de ruta preveu just després de la Diada de 2017.

Puigdemont no ha perdut l'ocasió per carregar amb duresa contra les darreres afirmacions del ministre d'Afers Exteriors espanyol José Manuel García-Margallo, que va afirmar que “les ferides d'un atac terrorista se superen però les del trencament d'Espanya no”. Puigdemont ha acusat García-Margallo de tenir una actitud “feridora” envers les víctimes d'accions terroristes i ha qualificat les declaracions de “desafortunades”.