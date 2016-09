Rivera: “M'agradaria que algun dia se celebrés una Diada de tots els catalans”

El president de Ciutadans (C's), Albert Rivera, ha expressat aquest diumenge el seu desig que, algun dia, es pugui celebrar a Catalunya “una Diada per a tots els catalans, amb allò que uneix i no amb allò que separa”. Rivera ha utilitzat la xarxa social Twitter per desitjar “Bona Diada”, ja que avui participa en la campanya electoral de la formació taronja a Galícia.

Ojalá celebremos algún día una Diada para todos los catalanes,con lo que une y no con lo que nos separa Bona #Diada pic.twitter.com/bDjaPH8MiR — Albert Rivera (@Albert_Rivera) September 11, 2016

Els representants de Ciutadans no han participat aquest matí en les ofrenes florals que tenen lloc davant el monument a Rafael Casnova, així com tampoc van acudir ahir a l'acte institucional celebrat al Born de Barcelona.

Per la seva part, la líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, ha participat aquest matí en l'acte organitzat per la seva formació per celebrar la Diada a Premià de Mar (Maresme), on han celebrat un dinar popular.

Des d'allà, Arrimadas ha lamentat que malgrat “l'independentisme no ha tingut mai un suport majoritari”, hi hagi avui “molta gent” a Catalunya que hagi “desconnectat” del projecte comú espanyol i aposti pel “trencament”. Segons Arrimadas això és, en part, perquè les institucions han convertit la Diada en una festa que, assegura, és només per a independentistes.

La líder de Ciutadans lamenta que no es pugui celebrar la Diada de manera “conjunta” entre tots els catalans, mentre participa en una paella popular que la formació taronja ha ofert a Premià de Mar (Maresme) per als seus simpatitzants. Arrimadas també ha ofert Ciutadans com a solució per restablir ponts entre Catalunya i Espanya i aportar solucions a mig camí entre el trencament i l'immobilisme, del que acusa a ambdós governs.

“Voldríem que la Diada fos per tots i de tothom i que qualsevol ciutadà la pugui celebrar, però de moment és obvi que això no és així”, ha dit Arrimadas a la seva arribada a Premià de Mar, on el partit d'Albert Rivera ha celebrat aquest Onze de Setembre una paella popular que aplega al voltant de mig miler de persones. Segons Arrimadas aquesta és una de les moltes maneres que els catalans tenen aquest diumenge per celebrar la Diada, ja que la seva “forta connotació política” fa que no sigui una celebració unitària. “L'única reivindicació que fem és que ens agradaria que es pogués celebrar de manera conjunta i que qualsevol ciutadà hi pogués participar”.

La líder de Ciutadans també ha criticat, sense aprofundir-hi, el discurs del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i s'ha limitat a dir que la seva actitud “alimenta la confrontació igual que ho fa el govern d'Espanya”. Arrimadas lamenta les constants “declaracions creuades” entre “rupturistes i immobilistes” i evita entrar en aquesta “dinàmica”.

Per Arrimadas és “irresponsable” que Puigdemont i Forcadell augurin una Diada en una Catalunya independent per a 2017 i els recorda que el procés sobiranista “no ha apostat cap solució”. També els retreu que no participin activament per intentar que hi hagi govern a l'estat espanyol perquè, segons ella, els beneficia que no n'hi hagi.

La líder de Ciutadans assegura que davant d'aquests discursos i de declaracions com les que recentment ha fet el ministre en funcions d'Assumptes Exteriors, José Manuel Garcia-Margallo, equiparant el terrorisme a la independència, és necessari “un canvi d'interlocutors” a Catalunya i Espanya perquè “tots dos han demostrat que no es poden tendir ponts”.

“No es pot amagar el que està passant i la situació és complexa. Tot i que l'independentisme no ha tingut mai un suport majoritari, ara hi ha molta gent que desconnecta del projecte comú espanyol. No podem fer veure que no existeix”, afegeix, alhora que recorda que les propostes de C's passen per reivindicar necessitats històriques de Catalunya sense arribar al trencament. “Mai apostarem pel trencament però sí que cal parlar de circumstàncies necessàries com millores a Rodalies, un millor finançament o el corredor mediterrani. No es bo que Catalunya hagi abandonat aquesta línia i que ara es vulgui el trencament. Nosaltres seguirem defensant una Catalunya millor però per a tots i dins d'Espanya i de la UE”, conclou.