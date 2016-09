Catalunya batega al clam d'independència

Catalunya s'ha bolcat una any més massivament a la celebració de la Diada. A les 17.14 hores les campanes de la Seu d'Urgell han marcat l'inici dels batecs que recorren el país de cap a cap. Cada acció ha anat presidida per un petit discurs d'una persona representativa del territori. La primera en parlar ha estat Maria Barbal que ha reivindicat que la independència, el somni, com ella ha dit “va més enllà del Principat” en una clara referència a estendre l'alliberament nacional a la resta de territoris de parla lingüística catalana. Han bategat Lleida, Berga, Salt i Tarragona. En aquesta darrera població hi ha hagut força crits recordant que “lo riu és vida”.

Barcelona és plena a vessar en una nova demostració de força del poble català. Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, s'ha adreçat a les persones reunides a l'entorn del passeig de Sant Joan i ho ha fet en català, castellà i anglès. Cuixart ha assegurat que “això ja no ho para ni Déu” i ha enviat un clar missatge al PP i Ciutadans en relació a la immersió lingüística: “La llengua no es toca”. Els discurs de Cuixart, com el de les persones que l'han precedit arreu del territori, han tingut un càlid record per a la figura de Muriel Casals.

Per la seva banda, el president de l'ANC, Jordi Sànchez, ha obert el seu discurs llençant un missatge contra els auguris més pessimistes quant a l'assistència d'enguany. “Hem tornat a fer història!”, ha dit inicialment. “No renunciarem a tenir ben alta la nostra veu. Estem a punt. Des de fa temps”, ha assegurat Sànchez, que també ha volgut dirigir-se cap a tot el món. “Hem vingut aquí per guanyar la república catalana, trobar el nostre lloc entre les nacions lliures del món”, ha afirmat.

“Des de la unitat tenim la capacitat de respondre ben alt”, ha recordat Jordi Sánchez, que ha tingut paraules de suport cap al president Artur Mas “i per a tots els que van fer possible el 9-N”. “Avui tots i totes estem legitimitats perquè hem actuat democràticament”, ha assegurat el president de l'ANC.

“No ens silenciaran. Tampoc als Ajuntaments. I estem amb el president Puigdemont, amb el vicepresident Junqueras, i amb la presidenta Forcadell”, ha conclòs Sànchez, avanç que comencés l'himne dels Segadors.