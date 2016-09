L'expresident Mas confessa que tenia moltes ganes de ser a la manifestació

L'expresident de la generalitat de Catalunya i actual president del Partit Demòcrata Català, Artur Mas, ha estat present per primer cop a la mobilització convocada un Onze de Setembre per l'ANc i Òmnium. Durant els anys que va ser President va decidir quedar-se al marge per “preservar” el seu paper institucional. Mas s'ha mostrat molt satisfet per haver pogut ser-hi present aquest cop: “Aquest any sí, hi sóc, en tenia moltes, moltes ganes” i afirma que el fet d'haver-se “alliberat” de la presidència l'ha permès “estar al costat d'aquesta gentada que empeny el país a la llibertat”. Respecte al fet que l'actual president de la generalitat, Carles Puigdemont, hagi decidit anar a la manifestació, mas ha respost que “cadascú té el seu criteri” i ell respecta “al 100% el criteri del president Puigdemont”. I ha confessat que “en vam estar parlant i ell sap el que jo feia i ell ho viu de manera diferent, i tothom s'hi ha de sentir còmode exercint la presidència de la Generalitat”, ha conclòs.