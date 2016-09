Puigdemont: “No fallarem i el poble no fallarà”

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat un cop finalitzats els actes de la Diada que “no fallarem i que el poble no fallarà”. “Hem de pensar que hem de ser dignes amb el que els ciutadans ens vam demanar a les urnes”, ha recordat.

Puigdemont ha valorat l'assistència d'enguany dient que “no he vist gens de cansament”. “No només això, sinó que la gent ha respòs amb una de les concentracions més transcendentals i amb una sola veu. Tot el món mira a Catalunya”, ha dit. Respecte a l'autorització de l'Estat per dur a terme un referèndum, el president ha assegurat que “com no hi ha govern a Espanya, les forces polítiques catalanes poden desbloquejar aquesta situació”. “Un referèndum seria la forma política de respondre el desig de milions de persones. Seria bo per a tothom”, ha afirmat Puigdemont, que ha recordat el cas d'Escòcia.

“Nosaltres sempre hem estès la mà per al diàleg. Però no hem de ser ingenus. L'Estat ens ha donat mostres que podem confiar molt poc. Esperances, honestament tenim poques”, ha insistit quant al vist i plau de l'Estat Espanyol per poder votar a les urnes el futur de Catalunya. “Estem obligats moralment a intentar-ho fins al darrer moment, perquè volem fer-ho de la millor manera possible, que és aquesta. Si ho neguen, mantindrem la opció del que els ciutadans ens van encarregar”, ha assenyalat.

Respecte a la futura qüestió de confiança i l'aprovació dels pressupostos al Parlament, el president ha recordat que “s'ha de separar el desig de la ciutadania de “qüestions conjunturals o tàctiques”. “La gent ens demana ser fidels a les urnes. És obvi que ha d'haver-hi pressupostos. Hi haurà, però també hi haurà altres coses”, ha afegit Puigdemont, que també ha valorat positivament que avui la gent “hagi estat al costat de les institucions”.

