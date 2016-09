Ciutadans i el PP reclamen el retorn a una Diada “de tots”

El tram 45 de l'Onze de Setembre el van omplir 600 persones a Premià de Mar, convocades per Ciutadans en una paellada popular per reivindicar que la Diada és i ha de ser “de tots”. No hi era el líder del partit taronja, Albert Rivera, enfeinat en la campanya electoral gallega, però va desitjar una bona Diada des de Twitter: “Tant de bo celebrem algun dia una Diada per a tots els catalans, amb el que ens uneix i no amb el que ens separa.” La cap de l'oposició, Inés Arrimadas, va acusar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, d'“alimentar la confrontació amb el govern d'Espanya” entre independentistes i “immobilistes”, en referència al govern del PP. No és el primer cop que Ciutadans celebra el seu Onze de Setembre particular. L'any passat ho va fer a Tarragona i l'anterior, a la Barceloneta, sempre amb una paellada popular. A l'aplec de Premià, on la formació va obtenir tres regidors, tothom es volia fer una fotografia amb Arrimadas. “Hem hagut de marxar de Berga”, li comentava una senyora. La família Gallego-Freitas es va veure impel·lida a anar-se'n ahir de la capital berguedana en previsió d'una marea independentista. “Pensar diferent, a la Catalunya interior, costa molt”, assegurava el pare. La seva dona parlava d'una societat fracturada, d'amenaces i d'insults al fill a l'escola. Li haurien dit “fatxa” per haver expressat el seu sentiment de català i espanyol alhora i es planteja continuar els estudis a Madrid per trencar amb aquest ambient independentista. El jove es queixava ahir de la politització generalitzada en la vida pública de Berga. “Totes les comparses de la Patum, amb l'estelada!”, exclamava. Els Gallego-Freitas, nascuts tots tres a la ciutat, no tenen la bandera espanyola penjada al balcó de casa perquè saben d'un cas que els van tirar tomàquets i pedres.

Tampoc no hi havia banderes espanyoles a l'acte de Ciutadans. Només alguna senyera escadussera. “Voldríem que la Diada fos per a tots i de tothom i que qualsevol ciutadà la pugui celebrar, però de moment és obvi que això no és així”, va assegurar Arrimadas, que veu “irreal” considerar la Diada d'enguany com “l'última” abans de la independència, tal com va afirmar dissabte a aquest diari el conseller Raül Romeva.

La líder taronja a Catalunya pensa que el govern ha desconnectat dels problemes de la majoria dels catalans, el mateix argument que ahir va fer servir Miquel Iceta després de l'ofrena floral al monument a Rafael Casanova. Segons el líder del PSC, “l'independentisme ha desconnectat de la realitat” i “no acaba de reconèixer que no és majoritari”.

Però la jornada reivindicativa encara tenia un tram 46, a l'avinguda de Josep Tarradellas de Barcelona, on unes desenes de militants del PP van escriure tot de desitjos en globus blancs, del tipus “unitat d'Espanya”, “seny”, “convivència i respecte”, “concòrdia” o “una Diada de tots i per a tots”. Aquest últim missatge el firmava l'esportista olímpic Jesús Ángel García Bragado, encarregat de llegir un manifest: “Ha arribat l'hora de superar el bucle independentista i recuperar una Catalunya tolerant, oberta i fraternal. Els independentistes no poden continuar segrestant la festa, les institucions i la vida política. Una Diada de tots no pot ser contra ningú.”

El PP ha canviat la plaça del Rei, on havia celebrat les seves diades, pel monument a Tarradellas, buscant igualment el simbolisme de l'emplaçament.

Només s'hi veia una senyera, això sí, amb el revers rojigualdo. Xavier García Albiol va fer servir un retolador, però no per personalitzar la samarreta de la Diada, com centenars de milers de catalans, sinó per escriure “respeto, llibertat” al seu globus. Pel coordinador general del PP, “mai Catalunya ha estat terra de tot o res, terra de radicalismes”. Malgrat el missatge similar ofert ahir per Ciutadans, el PP i el PSC, l'exalcalde de Badalona va recordar als partits unionistes que “és el moment de deixar de banda les diferències”, va reclamar un front comú i els va emplaçar a “abandonar les ambigüitats i les debilitats”. En acabat, els dirigents populars van deixar anar els globus enlaire amb els desitjos d'unitat d'Espanya. La majoria van quedar encallats entre les branques dels arbres de Josep Tarradellas.