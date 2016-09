La CUP refusa unes “plebiscitàries bis” i apel·la a la gent

Amb el cant de La Internacional i Els segadors, unes 5.000 persones, segons els organitzadors, van tancar una pacífica i reivindicativa manifestació de l'esquerra independentista pels carrers de Barcelona, ahir a dos quarts de deu del vespre. Això sí, la CUP va refusar obertament la darrera proposta del president Carles Puigdemont.

La regidora de la CUP de Tarragona Laia Estrada, encarregada de tancar l'acte central, a la plaça Comercial, va afirmar: “No acceptarem unes plebiscitàries bis, no volem més processisme”, i va tornar a reiterar el missatge dels cupaires, que esperen del govern de Junts pel Sí “un gest de ruptura inequívoc [amb l'Estat espanyol] abans de l'estiu vinent”, ja que “la via constitucional és cremada”, moment en què es van cremar petites fotos del rei.

Abans, Anna Gabriel havia declarat als periodistes que la proposta del president de la Generalitat s'ha de debatre al Parlament, tot i que hi va afegir que “és molt important saber el que diu la gent, el carrer, de forma permanent”. Les diputades Mireia Vehí i Anna Gabriel i les regidores de Barcelona Maria Rovira i María José Lecha van cedir protagonisme a dones dels Països Catalans, com la Montse d'Osona, les estudiants de la UAB o la Marta, de la plataforma d'afectats per l'ICAM, que van pujar a l'escenari a explicar les seves reivindicacions. El soroll de l'helicòpter dels Mossos sobrevolant el mercat del Born no va esguerrar l'actuació del grup Desgavell, del País Valencià, i tampoc la desena dels nois de negre, encaputxats per fer pintades, no van esguerrar la Diada.