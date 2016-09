Cinc clams i un sol batec per la república

Puigdemont parla d'un referèndum pactat que, si no, serà unilateral

“Que ningú no s'atreveixi a dubtar mai més del poble de Catalunya.” La proclama del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, retronava ahir poc després de les 17.14 h vora l'Arc de Triomf de Barcelona per constatar que la ciutadania ho havia tornat a fer, que amb el seu batec havia tornat a respondre a la crida de les entitats sobiranistes i estava protagonitzant la cinquena Diada de masses consecutiva de la Catalunya moderna per reclamar la república catalana, aquest cop en forma de clam coral i descentralitzat. Un rècord mundial absolut, malgrat totes les veus que en pregonaven el fracàs des de feia dies i que avui s'entestaran a minimitzar-ne l'èxit com han fet cada any des del 2012.

Les xifres van tornar a ballar en funció de la font: més d'un milió de persones en conjunt segons els organitzadors, que van veure desbordades les seves previsions d'ocupació en molts trams, i una mica menys, més de 800.000, segons les autoritats locals. La delegació del govern estatal les rebaixava a 370.000, menys i tot de les que es van acabar inscrivint en el registre previ de l'ANC. Es miri per on es miri, en tot cas, una altra animalada que constata que la voluntat i la il·lusió que neixi un nou estat català són fermes i persistents, i que el procés no té aturador, ara que el final es veu més a prop que mai.

Com és habitual, la Diada va tornar a ser una gran festa cívica i reivindicativa, amb multitud d'activitats paral·leles durant el dia i sense cap incident remarcable, més enllà de la calor, que va obligar a fer algunes atencions, i les previsibles cues que es van formar per entrar i sortir de les ciutats, sobretot de Berga, la més petita. A tot arreu hi va haver riuades de gent: la llera del Segre a Lleida (120.000 persones segons l'ANC territorial;

de 25.000 a 30.000 segons l'Ajuntament), l'avinguda dels Països Catalans de Salt (entre 135.000 i 200.000), el passeig de la Pau de Berga (entre 60.000 i 80.000) i la rambla Nova de Tarragona (entre 50.000 i 110.000) van acollir la manifestació més gran de la seva història. A Barcelona, on 540.000 assistents segons la Guàrdia Urbana van ocupar el passeig Lluís Companys i el de Sant Joan, la xifra es va tornar a situar al capdamunt del rànquing.

Més enllà de les xifres, però, la Diada deixa un altre missatge revelador: la recuperació de la unitat del sobiranisme. Tret d'ICV i EUiA, que se'n van desmarcar, l'entorn de les confluències es va fer present, encapçalat per l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; el diputat Xavier Domènech, i el secretari general de Podem a Catalunya, Albano-Dante Fachin, que, això sí, es van situar uns metres més enrere de la primera fila, on hi havia Oriol Junqueras i l'expresident Artur Mas. Carles Puigdemont –era el primer cop que un president de la Generalitat assistia a la manifestació–, va ser a Salt i Carme Forcadell, presidenta del Parlament, a Tarragona.

Unitat i referèndum