Junqueras aposta per celebrar un referèndum o eleccions constituents abans de l'estiu del 2017

El vicepresident del govern i president d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat aquest dilluns convocar un referèndum o unes eleccions constituents per culminar el procés sobiranista abans de l'estiu de 2017.

“Cal donar veu com més aviat als ciutadans, ja sigui amb un referèndum i després constituents” o al revés, ha manifestat aquest matí en una entrevista de Rac 1. Junqueras ha afegit que “seria una molt bona notícia” que algun d'aquestes dos instruments es convoqués abans de l'estiu de 2017.

El líder republicà ha explicat que li semblen bé “tots els camins democràtics que portin a la independència”, bé sigui a través d'un referèndum o a mitjançant eleccions constituents, i ha recordat que Junts pel Sí es va comprometre a preparar les institucions per aconseguir la independència en 18 mesos.

En el cas que finalment s'opti per organitzar primer un referèndum, ha asseverat que en cap cas els funcionaris incorrerien en una il·legalitat perquè, “prèviament, s'hauran elaborat unes lleis” al Parlament per emparar aquest mecanisme, adequar-lo a la legalitat catalana i fer-ho viable.

Preguntat per la possibilitat d'un tripartit d'esquerres –com podia deixar entreveure l'acte conjunt amb Esquerra, Podem i CUP el passat divendres a Sant Boi de Llobregat–, Junqueras ho ha descartat perquè “ERC no podria formar mai un govern amb algú que no vol la independència de Catalunya”. Ha afegit que, “de moment, amb Podem no es pot pactar a no ser que canviïn les prioritats i la seva sigui formar una república”.

Pel que fa a una eventual reedició de Junts pel Sí en unes eleccions constituents, el republicà ha assenyalat que això caldrà parlar-ho “quan ja es tingui la independència, que és el compromís principal d'ara, i hi ha feina” per fer encara.

Junqueras ha subratllat que els republicans actuen com a “cosidors” entre les diferents sensibilitats polítiques del país per construir una majoria partidària de la República Catalana sense subordinar el procés a la política espanyola. Així, s'ha compromès a treballar per “cosir un país i aconseguir que aquest apel·li a tots els ciutadans”, també als que no són independentistes.