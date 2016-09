El govern espanyol rebutja la consulta pactada plantejada per Puigdemont

El govern espanyol en funcions ha respost amb un no rotund a la proposta d'una consulta pactada que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va avançar ahir diumenge que tornaria a exposar durant la qüestió de confiança del proper 28 de setembre.

El ministre de Justícia en funcions, Rafael Catalá, ha afirmat en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya que simplement “no és possible avançar en la direcció” plantejada pel cap de govern català.

“El president Puigdemont no té capacitat per fer el que ell consideri doncs tots estem sotmesos a les regles i molt especialment els responsables polítics”, ha sentenciat. Ha precisat que “no és possible avançar en aquesta direcció” perquè “una consulta pactada és una cosa que no existeix en el nostre ordenament jurídic”.

“De tant parlar d'algunes qüestions alguns intenten inventar figures i dulcificar el llenguatge per no parlar de l'autodeterminació i del referèndum i quan han vist que per aquí no hi ha camí intenten utilitzar paraules més amables per veure si d'aquesta manera cola”, ha advertit.

El titular de Justícia ha subratllat que “la clau està en la sobirania nacional, que resideix en tots i cadascun dels espanyols”. “Mai serà possible amb la Constitució espanyola actual que una part dels espanyols decideixin què volen ser. El que som els espanyols ho decidim tots junts i mentre això segueixi sent així no hi ha alternativa possible”, ha reblat.

A més, ha incidit en què, segons ell, “Puigdemont presideix la Generalitat perquè existeix una Constitució a Espanya que és la que ha consolidat les institucions de l'Estat i de les comunitats autònomes i ell per decisió pròpia no pot desbordar-la”. Per Català, “moltes vegades l'independentisme s'intenta apropiar del concepte Catalunya i del concepte els catalans” quan “és una majoria la que vol seguir vivint a Espanya aplicant les lleis democràticament i pacíficament uns amb altres”. “Qui no fa això cau sobre ell tot el pes de la llei segur”, ha conclòs.