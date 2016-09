Rajoy obvia Catalunya al discurs davant el grup del PP l'endemà de la Diada

L'entorn del president del govern espanyol en funcions i líder del PP, Mariano Rajoy, considera que l'escalada de declaracions sobre Catalunya té com a últim beneficiari els partits i entitats sobiranistes. És per aquest motiu el president del govern espanyol en funcions ha obviat la qüestió al seu discurs en obert davant el grup parlamentari del PP al Congrés dels Diputats.

Ni Rajoy ni els portaveus del seu equip van voler fer cap mena de reacció aquest diumenge després que les entitats sobiranistes reunissin centenars de milers de persones a Catalunya en les cinc seus de la mobilització descentralitzada de la Diada. Rajoy únicament va fer públic un missatge on felicitava els catalans per la Diada i apostava per una commemoració “de seny, llibertat i respecte” que fos la de “tots els catalans”. No hi va haver –com havia passat en ocasions anteriors– veus que des de La Moncloa valoressin la manifestació o les declaracions dels dirigents de formacions polítiques i cíviques catalanes.

Rajoy tampoc ha abordat la qüestió durant la reunió que ha mantingut aquest dilluns amb els diputats del PP al Congrés i ha deixat el pes de la resposta a mans del ministre de Justícia, Rafael Catalá, i la vicepresidenta del seu executiu, Soraya Sáenz de Santamaría. Tots dos han insistit que el referèndum acordat que el president Puigdemont va plantejar aquest diumenge en el marc dels actes reivindicatius de la Diada no té cap possibilitat de prosperar.

Bloqueig polític