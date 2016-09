ERC també critica la “privatització” de Can Fargues

El grup d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona ha criticat el govern d'Ada Colau per la privatització de la gestió de la nova escola de música de Can Fargues, al districte d'Horta. “Els veïns i veïnes volien un centre de gestió pública”, ha etzibat el portaveu dels republicans, Jordi Coronas, que ha destacat la contradicció que suposa que un executiu com el de BComú, defensor de les re-municipalitzacions, externalitzi un servei d'aquestes característiques. La denúncia d'ERC s'afegeix a la que ja va fer el grup de CiU, així com entitats d'Horta que aspiraven a assumir la gestió del centre, i que han alertat d'anomalies en el concurs.