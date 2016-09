Rajoy respon amb el silenci a l'oferta de Puigdemont

La Diada no ha existit, si més no per a Mariano Rajoy. El cap de l'executiu espanyol en funcions va respondre al clam del carrer i a l'oferiment del president Carles Puigdemont de negociar un referèndum amb la major de les indiferències: el silenci. Si en anys anteriors el líder del PP optava per menystenir el pes social de l'independentisme, ahir ni tan sols no va voler fer ni la més mínima menció a les multitudinàries manifestacions i a les reivindicacions que allà es van escoltar. Malgrat que s'esperava alguna reacció aprofitant que al migdia es reunia amb el seu grup parlamentari al Congrés, Rajoy va dedicar el seu discurs íntegrament a carregar contra el “no és no” de Pedro Sánchez i a alertar de les eventuals conseqüències econòmiques d'aquest “bloqueig”.

En aquesta ocasió, ni tan sols va recórrer a la necessitat de fer front comú al “desafiament secessionista”. El que durant la seva investidura fallida el candidat del PP va presentar com la principal “amenaça” –la ruptura de la unitat– que té l'Estat, ahir ni tan sols va ocupar un segon de la seva intervenció. Tampoc a la sortida de la trobada va voler respondre a la premsa. “Ja va parlar de la Diada”, assenyalaven els seus col·laboradors, en al·lusió a la piulada que va fer el dia anterior en què felicitava els catalans per l'Onze de Setembre i els desitjava una jornada de “seny, llibertat i respecte”. Per tot plegat, ningú no tenia cap dubte que la d'ahir va ser una omissió estratègica per fer ostensible el seu desdeny a la Diada i, sobretot, a la proposta de Puigdemont.

El calculat silenci del cap de files de La Moncloa no es va fer extensible a altres membres del govern espanyol, que sí que van replicar la proposta de referèndum de Puigdemont. El ministre de Justícia, Rafael Catalá, va arribar a advertir que, si s'intenta impulsar aquesta consulta, “cauria tot el pes de la llei” sobre els seus promotors. “Un referèndum, pactat o no, no existeix en el nostre ordenament jurídic“, reblava el ministre, mentre insistia que tirar pel dret, tindrà conseqüències.

En la mateixa línia, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, subratllava la “il·legalitat” d'aquesta reclamació, però sobretot posava l'accent en el fet que la considerava una proposta “rupturista” i “oportunista”. En un col·loqui celebrat ahir a Bilbao, la número dos de La Moncloa va desqualificar els moviments tàctics que atribueix a Puigdemont davant una CUP que “tiba la corda” amb vista a la moció de confiança del dia 28. Seguint aquest fil, Santamaría considerava “injust” que els catalans hagin de suportar que aquesta qüestió que afecta el president “mereixi tanta divisió, fractura i sofriment a les famílies”.

A partir d'aquest relat contra l'estratègia que pressuposen a Puigdemont, l'executiu de Rajoy i la cúpula del PP també va aprofitar per fer bo el balanç exhibit ahir per bona part de la premsa espanyola segons el qual s'argumenta que el suflé independentista ha baixat i que hi havia menys manifestants a la convocatòria d'aquest any. La tesi va ser sostinguda durant tot el dia per la plana major de partit. I, de fet, molts indicaven que ignorar-lo és la millor opció per combatre un fenomen que, segons ells, es va erosionant per la pèrdua de suport social.

Diàleg, dins la llei