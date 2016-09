Al-Assad avisa que el règim vol reconquerir tot Síria

Abans de fer-se fosc va entrar en vigor a Síria l'alto el foc acordat pels Estats Units i Rússia. Calma relativa en l'inici del cessament de les hostilitats, una treva que neix enmig de la incertesa de si els dos bàndols la respectaran aquesta vegada.

De fet, ahir el dictador sirià, Baixar al-Assad, reapareixia, de sorpresa, en una mesquita de Darayya, als afores de Damasc. “L'Estat té la intenció de prendre tot el territori sirià de les mans dels terroristes”, avisava Al-Assad ahir, en una de les festivitats més importants del calendari musulmà, la Festa del Sacrifici, i en un indret, Darayya, un bastió rebel i escenari, el mes de juliol passat, d'una evacuació de civils després de quatre anys de setge militar, un dels més llargs de la guerra siriana. El fet que el president sirià hagi aparegut hores abans d'iniciar-se la treva en territori rebel s'interpreta com un clar gest de provocació cap a l'oposició, que encara manté dubtes sobre la fiabilitat de la treva.

La Comissió Suprema per a les Negociacions (CSN), principal agrupació de l'oposició siriana, està en espera que els Estats Units i Rússia li aclareixin alguns punts de l'acord d'alto el foc. “Encara estem esperant que responguin a algunes de les nostres qüestions, abans d'adoptar una posició final”, indicava el portaveu del CSN, Riad Agha.

Els opositors volen saber si l'aviació del règim sirià participarà, juntament amb els Estats Units i Rússia, en els bombardejos contra el Front de la Conquesta del Llevant (antiga Al-Nusra, filial d'Al-Qaida a Síria) i el grup gihadista Estat Islàmic. També reclamen saber quines sancions s'imposaran si finalment el règim incompleix l'acord i quina és la posició (dels Estats Units i Rússia) sobre les organitzacions “terroristes” que també són sobre el terreny, com ara les milícies xiïtes de Hezbol·là i les bandes iranianes, que lluiten des de fa temps al costat del dictador Baixar al-Assad.

El CSN creu que és un obstacle per al cessament de les hostilitats que s'hagi exclòs l'antiga Al-Nusra, que actua sobre el territori on també hi ha faccions rebels. “Com es diferenciarà?”, es preguntava Riad Agha.

Les milícies kurdosirianes, per la seva banda, van anunciar ahir que també respectarien la treva, igual que Turquia, que havia desplegat l'exèrcit en territori sirià.

La treva genera incertesa entre la població civil, precisament per l'ofensiva llançada per l'exèrcit en feus rebels, com ara Idlib, on dissabte van morir més d'una seixantena de persones, entre les quals hi havia gairebé una quinzena de nens, en l'atac a un mercat. Els bombardejos van causar 40 víctimes més en altres zones del país, la majoria de les quals eren civils.