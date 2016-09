L'alcaldessa de Girona fa rentar la bandera espanyola coincidint amb la Diada

L 'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va explicar en el ple d'aquest dilluns que havia fet dur a rentar la bandera espanyola coincidint amb la Diada. “Vaig creure que era el moment més oportú”, va defensar, i va remarcar que “ho tornaria a fer”, tot i que espera que l'any que ve ja no calgui “perquè s'hagi aconseguit la república catalana”.

Madrenas va remarcar que “és una bandera per la qual la majoria de gent no se sent representada” i que ells no han “enganyat ningú”, perquè ja van jurar el càrrec fidels al Parlament.

L'alcaldessa responia així al PP i C's, que s'havien queixat que faltava la bandera a la casa consistorial. Concepció Veray (PP) també va denunciar que la bandera de Girona “està lligada al màstil” i l'europea, “a baix de tot”, i només la senyera oneja bé. L'alcaldessa va explicar-li que el mecanisme de la bandera de Girona s'ha espatllat i que l'europea “és cert que està molt malmesa”.

D'altra banda, Veray va denunciar que durant l'acte Onze a les Dotze es va pujar al balcó i s'hi va posar una estelada. El regidor de la CUP Lluc Salellas, que va aplaudir l'alcaldessa per haver tret la bandera espanyola durant la Diada i va demanar-li que no la hi torni a posar, va reivindicar en nom de l'esquerra independentista l'ascens al balcó i la penjada de l'estelada. Veray va demanar que se'ls sancionés per haver incomplert les ordenances. Madrenas, però, va deixar clar que ella no en sabia res i no tenia “cap intenció de denunciar absolutament ningú”.