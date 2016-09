Arrimadas: “Mai acceptarem uns resultats favorables a crear una República”

La líder de Ciutadans al Parlament, Inés Arrimadas, ha deixat clar aquest dimarts que el seu partit “mai” acceptarà uns resultats favorables a crear una República.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Arrimadas ha demanat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que deixi de fer “política ficció” amb el referèndum vinculant sobre la independència i passi a “fer política”.

“El president i molts dels seus consellers havien dit que el tema del referèndum ja estava superat”, ha recordat la lider de Ciutadans, que després de recordar que unes eleccions “mai poden ser constituents”, ha afegit: “Qui vulgui la independència o donar l'opció d'un referèndum que ho faci, però per nosaltres no és la solució”.

En aquesta línia, Arrimadas ha contraposat la proposta “realista” del seu partit per canviar l'Estat espanyol amb la de Carles Puigdemont sobre la independència. “El president no vol parlar de xiringuitos i corrupció. Només parla de referèndums. Espero que no cregui que està legitimat per fer el que vol”.

Ciutadans continua apostant per actualitzar la Constitució i per actualitzar el sistema de finançament per a Catalunya com a solució per l'encaix català dins de l'Estat espanyol.