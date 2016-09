Puigdemont nega que estigui “refredant” el procés

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha negat aquest dimarts que estigui “refredant” l'opció del referèndum com a via per culminar el procés d'independència, tal i com li va demanar el president de l'ANC, Jordi Sànchez.

Puigdemont va apuntar dilluns que el referèndum és el millor instrument però va avisar que calia que fos “factible, integrador i participatiu”. “Dient el mateix, un dia fa l'efecte que escalfes i l'endemà que refredes. Som allà on érem: anant pel millor camí cap a la independència”, ha constatat el president en una piulada des del compte personal de Twitter.