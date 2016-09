Obren causa penal contra Barberà per un presumpte delicte de finançament il·legal del PP valencià

La sala penal del Tribunal Suprem ha acordat aquest dimarts obrir causa contra l'exalcaldessa de València i senadora del PP, Rita Barberá, per la comissió d'un presumpte delicte de blanqueig de capitals en el grup municipal del PP a l'Ajuntament de València, en el marc de l'Operació Taula derivada del cas Imelsa.

S'acull així el criteri del Ministeri Públic, que el mes de juliol passat va sol·licitar per escrit a l'alt tribunal que designés un magistrat instructor de l'assumpte.

D'altra banda, l'ex president balear, Jaume Matas, hauria arribat a un acord amb la fiscalia per confessar els seus delictes a canvi de donar per tancades gran part de les causes que se segueixen contra ell amb penes que no implicarien el seu ingrés a la presó, segons informa ‘El Mundo'.

Una de les causes és la que se segueix contra ell és pel cas del palauet al casc antic de Palma, pel qual la Fiscalia l'acusa de suborn i blanqueig de capitals. La investigació també incloïa la compra d'un pis de luxe a Madrid a través d'un testaferro i d'un apartament a Mallorca. A més, l'expresident balear també explicaria que va rebre instruccions del PP perquè afavorís OHL en el concurs per construir l'hospital Son Espases. Aquests acords però, quedarien al marge del cas Nóos, del qual ja s'ha celebrat el judici.

Bárcenas ara es desdiu