El govern reafirma la seva “voluntat inequívoca” de culminar el procés el 2017

La consellera de la Presidència, Neus Munté, ha assegurat aquest dimarts que ningú ha de tenir dubtes de la “voluntat inequívoca del govern” de culminar el full de ruta abans del proper mes de setembre.

Tal i com ja va dir explicar ahir el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, Munté ha confirmat que el procés finalitzarà amb “l'instrument” que ofereixi més garanties, però no ha donat cap pista. “A l'estiu del 2017, ja haurem pres la decisió sobre quin és l'instrument per culminar el procés”, ha assegurat la consellera, sense descartar l'opció de la RUI.

En roda de premsa posterior al Consell Executiu, la consellera de la Presidència també ha carregat contra la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, que aquest matí ha assegurat en una entrevista a Catalunya Ràdio que el seu partit “mai” acceptarà uns resultats favorables a la independència. “Nosaltres som democràtics i acceptem els resultats. D'altres, en canvi, sembla que tenen por”, ha sentenciat Munté.