Matas negocia amb la fiscalia un pacte per esquivar la presó

Jaume Matas no vol tornar a la presó. L'expresident de les Balears està enllestint un pacte amb la fiscalia anticorrupció que preveu la seva confessió amb l'objectiu d'obtenir avantatges processals en les causes per les quals se l'investiga. Segons avançava el diari El Mundo, l'entesa inclouria el reconeixement dels fets a canvi d'eludir l'entrada a presó. El pacte afectaria casos com ara el Palma Arena, ja instruït i pendent de judici, i el Son Espases, actualment en instrucció. En el primer cas, s'investiga el sobrecost en la construcció d'un pavelló polivalent a Palma i en el segon, les suposades irregularitats comeses durant l'edificació de l'hospital de referència a les Balears i la seva connexió amb la reforma de la seu espanyola del PP, al madrileny carrer de Génova. Pel que fa a Son Espases, en una de peces investigades, l'exregidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma, Javier Rodrigo de Santos, va testimoniar que el PP balear, sota el mandat de Matas (2003-2007) i amb connivència amb el PP a escala estatal, exigia un 3% de comissió per cadascuna de les adjudicacions d'obra pública. Va indicar que per l'hospital els populars van reclamar nou milions d'euros a canvi de la concessió del projecte, que va correspondre a Dragados.

No tancat

Les negociacions de Matas i la fiscalia anticorrupció estan en marxa, si bé no estan tancades, com deixava clar la fiscal general de l'Estat, Consuelo Madrigal, que rebutjava que hi hagi cap acord segellat. Les converses no afectarien el cas Nóos, que es troba pendent de sentència. En aquesta ocasió, el fiscal Pedro Horrach va rebaixar la seva petició de pena d'onze a cinc anys de presó en demanar que a l'expresident balear se li apliquessin els atenuants de confessió i de reparació del dany.

Reaccions