Hongria, sota amenaça d'expulsió

Orbán es nega

a acceptar refugiats de l'Iraq o de Síria

Europa s'esquerda encara més. Luxemburg, soci fundador de la Unió Europea, va demanar ahir que s'expulsi Hongria del club, o que almenys se la suspengui temporalment, per com està maltractant els refugiats. El seu ministre d'Afers Estrangers, el socialista Jean Asselborn, va acusar el govern ultraconservador del primer ministre Viktor Orbán d'estar “violant massivament” els valors democràtics europeus. “És a punt d'ordenar obrir foc contra els refugiats!”, es va queixar en una entrevista al Die Welt alemany, a només tres dies d'una cimera de Bratislava en què els països de l'est de la UE podrien revoltar-se contra els de l'oest i imposar duresa contra la immigració.

“Els que construeixen murs contra refugiats de guerra, com Hongria, i vulneren la llibertat de premsa o la independència de la justícia haurien de ser exclosos de la UE, temporalment o fins i tot de forma definitiva”, va etzibar

Asselborn a Orbán. “Només així protegirem la cohesió i els valors de la Unió”, va advertir. Aquest càstig, però, no té precedents i requeriria la unanimitat de la resta d'estats membres. “I això Orbán ho sap”, va lamentar. Els amics del primer ministre hongarès, a més, es van afanyar a defensar-lo: “És la idea més inútil i absurda que he sentit mai!”, es va queixar el govern txec, soci d'Hongria al club de Visegrad, que formen també Polònia i Eslovàquia i que aquest divendres plantarà cara als governs de la vella Europa.

Tampoc el contraatac del govern hongarès no es va fer esperar, i el seu ministre d'Exteriors, Peter Szijjarto, va assegurar que “ja ningú no es pren seriosament” Asselborn perquè és un “autoritari, arrogant i frustrat” que “treballa per eradicar la seguretat d'Europa”. Orbán, que es nega a acceptar demandants d'asil de Síria, l'Iraq i l'Afganistan, ha convocat per al proper 2 d'octubre un referèndum contra les quotes amb què Brussel·les vol repartir 160.000 refugiats. Fins ara, en el darrer any, els governs europeus només n'han volgut acollir 4.776, el 3%. A Hongria només li tocarien 1.294, segons els càlculs de la Comissió Europea, però Orbán s'ha gastat 16 milions d'euros per fer campanya pel no. En plena ruta dels Balcans, ha construït una tanca de filat espinós de 170 quilòmetres per tancar les seves fronteres amb Sèrbia i Croàcia i desplegarà una força especial de 3.000 vigilants fronterers armats amb gasos lacrimògens i pistoles amb munició real.

Contra l'extrema dreta, receptes d'extrema dreta. En la cimera de Bratislava de demà passat, ja sense el Regne Unit, els líders dels 27 enduriran la seva política migratòria i es comprometran a blindar les fronteres exteriors, ajudant Bulgària a frenar les arribades d'irregulars des de Turquia i posant en marxa, a finals d'any, la nova guàrdia europea de fronteres i costes.

Posant l'accent en la lluita contra el terrorisme i la seguretat, populars i socialistes europeus intenten frenar la sagnia de vots que els pot prendre la ultradreta en les properes eleccions a Àustria, els Països Baixos, França o Alemanya.

Els governs de l'est, liderats per la primera ministra polonesa, Beata Szydlo, titella de l'ultraconservador Jaroslaw Kaczynski, i pel mateix Orbán, exigiran als veterans socis de l'oest la màxima contundència contra la immigració (sense diferenciar els demandants d'asil que fugen de la guerra dels immigrants econòmics, posant-los tots al mateix sac).

Aprofitant el Brexit, ara que Londres ja no ho pot torpedinar, François Hollande i Angela Merkel recuperaran la idea de crear l'Europa de la defensa. O el que és el mateix, l'embrió d'un futur exèrcit europeu: el president francès i la cancellera alemanya proposaran als seus homòlegs que participin, de forma voluntària, en la creació d'una estructura militar permanent amb un quarter general estable i unitats de combat preparades per desplegar-se en qualsevol front a l'exterior en un termini d'entre cinc dies i un mes. De fet, segons preveuen els tractats europeus, abans del 2010 s'haurien d'haver format aquestes forces militars estables per defensar els valors i interessos comunitaris. París i Berlín, a més, també volen un fons comú per desenvolupar plegats (i compartir la factura) projectes industrials sobre ciberseguretat, drons o satèl·lits.