El Constitucional s'agafa mig any per decidir sobre Forcadell

Ara ja no tenen pressa. Els mateixos magistrats del Tribunal Constitucional (TC) que es van afanyar a reunir-se un 1 d'agost per suspendre l'aprovació del full de ruta independentista aprovat tres dies abans al Parlament s'han donat un termini d'entre dos i sis mesos per resoldre l'incident d'execució de sentència que afecta la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, segons informen fonts jurídiques a l'agència ACN. La decisió es podria demorar si finalment cal repetir per tercera vegada les eleccions espanyoles el mes de desembre, amb l'objectiu d'esquivar el període electoral.

Abans de resoldre sobre Forcadell, els magistrats sentenciaran sobre la reforma de la llei orgànica que regula el mateix TC, que li atorga atribucions noves, com ara justament sancionar o suspendre els càrrecs públics que desobeeixin les seves sentències. Es tracta d'una reforma impulsada pel govern de Mariano Rajoy que ha generat malestar dins mateix de l'alt tribunal, que sempre vol prendre les decisions per unanimitat i que se sent incòmode resolent debats que són eminentment polítics. Els membres del TC tenen dubtes sobre la constitucionalitat d'aquesta reforma, amb què l'executiu del PP els carrega la responsabilitat d'obrir la via penal contra la segona institució catalana. Els populars voldrien que el TC traslladés el cas a la fiscalia perquè aquesta utilitzi els tribunals ordinaris per actuar contra Forcadell i determinar si va cometre algun tipus de delicte.

En un altre incident d'execució presentat al TC pel govern espanyol contra el seu homòleg de la Generalitat, La Moncloa denuncia que el govern de Carles Puigdemont hauria incomplert la suspensió cautelar de la llei d'acció exterior.

Abans que res, però, el tribunal vol resoldre el recurs dels governs català i basc contra la reforma de la llei orgànica del TC, que faculta els magistrats per aplicar sancions contra els que incompleixin les sentències. En concret, la llei preveu la imposició de “multes coercitives”, acordar la suspensió de les autoritats o treballadors públics responsables de l'incompliment, o encomanar al govern de la nació [espanyola], encara que estigui en funcions, l'execució substitutòria”. Tot això, “sense perjudici que puguin existir les responsabilitats penals que corresponguin”.

El tribunal és conscient que qualsevol pas en fals pot desencadenar efectes no buscats. Segons les mateixes fonts, els magistrats volen evitar que s'interpretin les seves decisions com una ingerència en el procés electoral, i també divisions internes que contribueixin a deteriorar encara més la seva imatge de tribunal polititzat, desacreditat i parcial, que actua al dictat de Mariano Rajoy.