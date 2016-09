Vilà: “Tarden molt a donar-me informació quan la demano”

La síndica de greuges de Barcelona, M. Assumpció Vilà, ha criticat a l'Illa de Robinson les dificultats que té per rebre la informació requerida a l'Ajuntament per donar resposta a les queixes veïnals. Vilà ho ha explicat en una entrevista que es podrà veure a les 21.15 h a El Punt Avui TV, i ha afegit que la lentitud es produeix sobretot per la burocràcia administrativa i que aquest és un dels punts que va prometre corregir i que ara treballa per solventar.

La síndica de greuges també ha criticat la “precipitació” que hi ha hagut en la prova pilot de la superilla, al barri del Poble Nou. Ha explicat que no ha rebut queixes formals de ningú però ha reconegut que hauria calgut més comunicació amb el veïnat. “ La idea és bona, però cal veure si està ben feta i si l'Ajuntament va arreglant els problemes que plantegin els veïns” .

El dia que la síndica ha demanat més presència de la Guàrdia Urbana a la Vila Olímpica per fer front a l'incivisme, a propòsit d'una actuació d'ofici que va fer a la zona, Vilà ha demanat una resposta de l'Ajuntament:" que ens expliquin si ens faran cas, perquè moltes vegades no ens diuen res.