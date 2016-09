La CUP inscriu en la llibertat d'expressió la crema de banderes

La CUP va defensar ahir la crema de retrats del rei i de banderes espanyoles durant la manifestació que l'esquerra independentista va convocar l'Onze de Setembre perquè és una “pràctica històrica” de la formació i està dins “d'estàndards internacionals de llibertat d'expressió”, va assenyalar el diputat de la formació Benet Salellas arran de les diligències obertes per la fiscalia i la investigació d'ofici dels Mossos.

El parlamentari va recordar ahir que el 2007 es va viure una “polèmica” similar que va acabar amb condemna de l'Audiencia Nacional, però amb “vot particular subscrit per cinc magistrats que van considerar que la crema entrava dins de la llibertat d'expressió”. De la mateixa manera, el Tribunal Constitucional va ratificar la condemna el 2015, amb el “vot particular subscrit per quatre magistrats”. “Amb aquests antecedents, ens sentim legitimats”, hi va afegir.

Salellas va ironitzar dient que “en un país on el foc forma part de la cultura popular d'una manera tan clara, aquest és un instrument polític que hem utilitzat moltes vegades i que continuarem fent servir”. També va ser força crític amb la democràcia espanyola, que va qualificar de “monarquia a la turca”, en la qual hi ha “drets rebaixats” i va retreure a l'Estat que ignori les manifestacions i que l'única resposta sigui una altra vegada el càstig i la repressió. Per tots aquests motius, Salellas va avançar: “Continuarem lluitant, cremant i tot allò necessari per la llibertat del nostre poble.” “No deixarem que sigui el ministre de l'Interior qui defineixi el concepte de llibertat d'expressió”, sentenciava. Salellas també va ressaltar que, després d'aquella primera sentència del 2007, hi va haver una “tanda de crema de fotografies del rei a moltíssims punts de Catalunya que va desbordar les institucions espanyoles” i va fer “ineficaç la repressió”.

El govern se'n desmarca