L'expresident Pujol assegura que Catalunya trobarà “poca comprensió” a l'Estat

L'expresident de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, ha fet públic un escrit on afirma que “Catalunya troba i trobarà poca comprensió en el conjunt de l'Estat”. Ho diu una persona que coneix a fons la manera de ser dels polítics espanyols, amb qui durant anys va negociar una política d'entesa que el temps ha reconegut com a fallida, tal i com ell mateix va admetre el dia que es va posicionar a favor de la independència del Principat.

Pujol continua assegurant que els catalans només trobarem suport espanyol “per allò que indefectiblement han de donar-nos perquè altrament hi hauria un greu perjudici general” i adverteix que “Espanya està novament orientada cap a la gradual però forta residualització de Catalunya”; afirmació que coincideix amb la seva dita “independents o residuals”, que va fer fortuna quan Pujol no havia estat encara denostat.

Pel que fa a la possibilitat de trobar un “encaix positiu” de Catalunya dins d'Espanya assegura, contundent, que “això està del tot encallat. El camí està barrat”. Tot i que mostra la seva incertesa sobre el futur més pròxim, l'expresident de la Generalitat manifesta que el que “ara sí sabem és que només serà útil una actitud i una acció potents i persistents d'afirmació catalana” i les detalla: “Potents i prou inclusives. Audaces i alhora prou hàbils, pacífiques i democràtiques, prou sòlides i persistents”.

Afirma Pujol que si els catalans no tenim aquesta actitud ningú no ens farà cap concessió -”sense això no s'obrirà ni una escletxa” escriu-, però considera que les coses poden canviar si “l'acte d'afirmació català és potent”. La conclusió és clara: hem de persistir per assolir els nostres objectius sobretot si els volem pactar amb Espanya -entengui's, si volem fer un referèndum acordat.

Jordi Pujol ha escrit aquest article per a l' Associació Serviol , que ell mateix presideix, on analitza la dificultat que encaixin a l'estat les diverses idiosincràsies i valors presents a la pell de brau.