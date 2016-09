Acte de suport a Mas i Homs per la seva imputació pel 9-N, a Arenys de Munt

Arenys de Munt celebrarà aquest diumenge 18 de setembre un acte de suport a l'ex president de la Generalitat, Artur Mas, i a l'actual líder del Partit Demòcrata Català (PDA) a Madrid, Francesc Homs, per la seva imputació pell 9-N.

La jornada, organitzada per l'Ateneu Independentista i el Moviment Arenyenc per l'Autodeterminació (MAPA), comptarà amb la participació directa de Mas i Homs. Cal recordar que l'ex conseller de la Presidència està citat a declarar el dia següent (dilluns 19 de setembre) al Tribunal Suprem.

L'acte s'inscriu en el VII Aplec per la Independència d'Arenys de Munt, el primer poble que va posar les urnes per votar per la independència de Catalunya. Durant la jornada també es llegirà un manifest amb el compromís d'Arenys de Munt per la “via unilateral” per assolir la independència.