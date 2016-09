El cas Soria força Ciutadans a exigir que De Guindos plegui

Lluny d'apaivagar la polèmica, les explicacions sobre el cas Soria que va donar dimarts el ministre Luis de Guindos en la comissió d'Economia del Congrés només han servit per donar nous arguments a l'oposició i per obrir una fractura amb els flamants socis de Ciutadans. Després de la compareixença, el partit d'Albert Rivera creu que el president espanyol, Mariano Rajoy, hauria de dimitir si manté en el càrrec De Guindos.

El vicesecretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, va deixar ahir ben clar que si De Guindos continua en el càrrec algú per sobre seu ha d'assumir responsabilitats, concretament el president.

No és la primera petició de dimissió que es produeix després de la decebedora compareixença; PSOE i Podemos ja van exigir-la durant les seves intervencions en la comissió. Rajoy, però, manté un absolut mutisme sobre aquest tema, assetjat per la quantitat de casos vinculats a la corrupció que omplen les portades del diaris sobretot d'ençà que es va comprometre amb Ciutadans a regenerar el món de la política. En aquest sentit, la possibilitat que l'expresident balear Jaume Matas no torni a trepitjar la presó a canvi de col·laborar amb la fiscalia i l'obertura d'una causa penal contra l'exalcaldessa Rita Barberá per presumpte blanqueig de capital només han fet augmentar els maldecaps del president espanyol.

Ple al setembre

Mentrestant, la presidenta del Congrés dels Diputats, Ana Pastor, ja ha triat una data per convocar la sessió plenària reclamada per l'oposició per tal que es debati la frustrada designació de Soria per al Banc Mundial. Serà el 27 de setembre, just després de les eleccions gallegues. El que no és clar és com es concretarà el contingut de l'ordre del dia d'aquest ple, sobretot perquè el mateix De Guindos ja ha deixat clar que no té cap intenció d'anar-hi. Tot i que de bon principi l'oposició reclamava aquesta sessió, De Guindos considera que amb la compareixença de dimarts en la comissió ja n'hi ha prou. Durant la seva intervenció, el ministre d'Economia va intentar desmarcar-se de la candidatura frustrada de Soria, que va atribuir directament a la secretaria d'estat d'Economia, i va contribuir a alimentar la idea que Rajoy va parlar d'un concurs públic perquè algú li havia fet arribar informació errònia sobre el procés. L'objectiu evident és evitar que el cas li passi cap factura política, però això és força improbable veient la reacció de la resta de forces parlamentàries.

Un llibre gens oportú