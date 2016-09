El pregó alternatiu de la Mercè es farà el 22 de setembre al Pla de Palau

El pregó alternatiu de les Festes de la Mercè de Barcelona se celebrarà el proper 22 de setembre a les set de la tarda al Pla de Palau, al costat de l'estàtua del General Moragues, segons han confirmat aquest dimecres a la tarda els organitzadors de l'acte. L'encarregat de llegir el text, que serà “divertit i reivindicatiu” serà un avatar de Felip V encarnat per l'actor Toni Albà.

La iniciativa va sorgir de manera espontània a les xarxes socials com a protesta contra la designació de l'escriptor i periodista Javier Pérez Andújar per part de l'Ajuntament com a pregoner oficial de la Mercè 2016. Aquest nomenament va causar malestar en el món de l'independentisme, amb el qual Pérez Andújar ha mantingut algunes polèmiques.

Els organitzadors consideren que l'escriptor de Sant Adrià ha “insultat” l'independentisme i “cal fer-hi una protesta”. Això sí, asseguren que “el pregó serà humorístic, sense insultar ningú”.

Entitats com La Coronela i Memorial 1714 i les empreses Petrolis Indepndents i Cervesa Nolla donen suport a l'acte.

Les novetats sobre l'acte es poden seguir a través del compte @MoltesMerces16 a Twitter o cercant amb l'etiqueta #MoltesMercès .