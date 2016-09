El batlle de Perpinyà renuncia a ‘Pays Catalan'

Després de participar dissabte passat en la manifestació per a reclamar que la macroregió de Tolosa del Llenguadoc –que engloba les comarques catalanes sota administració francesa– inclogui la denominació Pays Catalan, l'alcalde de Perpinyà, Jean-Marc Pujol, afirmava ahir a les xarxes socials que la millor denominació seria la geogràfica, Pyrénées-Méditerranée, que ja havia defensat abans de les mobilitzacions a les quals es va afegir al darrer moment. En un vídeo als seus comptes de Facebook i Twitter qualifica d'“identitària” la manifestació, en què van participar entre set i deu mil persones, i recomana que el terme Pyrénées-Catalanes sigui utilitzat només pel departament dels Pirineus Orientals (equivalent a una província), un dels tretze que estan inclosos dins la nova regió administrativa imposada pel govern de París des de principi d'any.

L'èxit de la manifestació unitària en defensa de la denominació “País Català” –sinònim del topònim Catalunya del Nord, utilitzat dels anys setanta fins ara, fins i tot en francès– està provocant moviments en l'escaquer polític nord-català. Socialistes i comunistes es troben en situació de rebel·lia, en aquest tema, amb les seves instàncies regionals i estatals. Per a la dreta d'obediència estatal lluitar contra el nom Occitanie és una manera de desgastar els governs regional i central d'esquerres. El comitè Oui au Pays Catalan, principal organitzador de la mobilització, va pel camí de convertir-se en un moviment polític autonomista, partint del nucli de la federació nord-catalana de CDC i la integració d'alguns del centenar llarg de batlles que s'han definit a favor de la reivindicació catalanista. Aquesta nova formació en gestació no comptaria amb el partit Unitat Catalana, aliat a l'Ajuntament de la capital nord-catalana de la majoria de dreta del batlle Pujol. Unitat Catalana, amb ERC, CUP, ANC i la Federació d'Entitats, conformen el col·lectiu SEM, que reclama institucions pròpies per a la Catalunya inclosa a l'Estat francès.