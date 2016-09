Turull: “El president dirà com acabar la legislatura el 28 de setembre”

“Tot aquest procés acaba amb una pantalla democràtica”, i la manera més “neta” és el referèndum, això sí, “sempre que sigui amb totes les garanties”. Així s'ha pronunciat Jordi Turull a l'Illa de Robinson de El Punt Avui TV. El dia 28 de setembre, dia de la qüestió de confiança, Puigdemont “dirà com acabar la legislatura”, segons ha afirmat Turull. El president del grup de Junts pel Sí al Parlament ha deixat clar que aquests passos que es seguiran fent fins a culminar el procés es donaran “sota l'empara de la legislaci ó catalana”, fet que vindrà determinat per l'aprovació de la llei de transitorietat ju rídica.

Durant la Diada, les entitats sobiranistes van demanar a Carme Forcadell que, si la inhabiliten, entri a la sala de plens com a acte simbòlic. Turull ha afegit que la resposta ha d'anar més enllà. De totes maneres, el president del grup parlamentari de Junts pel Sí considera que no la inhabilitaran perquè seria un escànd ol.

En relació amb les confluències d'esquerres, Turull no vol optar pels retrets, sinó per convidar-los a sumar “per la via dels fets”, no per la via declarativa. El que està clar, ha sentenciat Turull, “és que nosaltres no els esperare m”.

L'entrevista es pot veure a les 21.15 a l'Illa de Robinson de El Punt Avui TV.