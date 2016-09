L'exdirectora general de Medi Natural culpa el síndic

L'exdirectora general de Medi Natural i exdiputada d'ICV, Núria Buenaventura, ahir, davant del magistrat del jutjat penal 14 de Barcelona, es va emparar en “la recomanació del síndic de greuges per fer un estudi” per justificar l'autorització que va donar per fer una “prova experimental ” i permetre la caça de 60.000 petits ocells cantaires o fringíl·lids, amb la tècnica del vesc, el 2009. La federació de caçadors d'ocells va presentar una queixa al síndic davant la prohibició total d'aquesta tècnica que la mateixa Buenaventura va aprovar el 2008, per primer cop a Catalunya.

El fiscal Miquel Àngel Pérez de Gregorio va demanar que sigui condemnada a vuit anys i mig d'inhabilitació per un delicte de prevaricació, en assegurar que Buenaventura, que “va fer un canvi radical d'opinió”, sabia, com indica la normativa europea, estatal i catalana, que la caça amb vesc és nociva per als ocells, a més de ser una tècnica massiva (cauen a la pega femelles i altres espècies), en lloc de selectiva, i per tant no calia fer-la. Pérez de Gregorio va compartir amb l'acusada que Rafael Ribó “va tenir una decisiva influència i la pressió venia de la seva recomanació i no pas de la federació de caça”. No obstant això, el fiscal li va retreure que “el síndic no li va demanar que fos una prova immediata ni que la donés als caçadors”.

L'advocat de l'acusació popular, en nom del Centre Legal per la Defensa dels Animals, també va demanar la inhabilitació de Buenaventura en considerar que primer s'havia d'aprovar un reglament. Per contra, Mercè Claramunt, advocada de Buenaventura, va demanar-ne l'absolució en manifestar que “no va cometre cap prevaricació, ni amb el dolo que exigeix el delicte ni era una acció esperpèntica, com requereix la jurisprudència del Suprem”. La lletrada va insistir que l'exdirectora va atendre la petició del síndic d'estudiar si el vesc era una tècnica de caça massiva o no, i que “hi havia pressió parlamentària perquè s'aprovés”. Claramunt va indicar que a partir del 2011 el govern de CiU permet la caça d'aquests ocells en una quantitat de 60.000.

En el judici, però, dos pèrits van ratificar que aquesta prova experimental “no tenia prou garanties científiques”. Jordi Sargatal,

reconegut ornitòleg, va afirmar que no calia fer una prova per evidenciar que

el vesc no és una tècnica

selectiva de caça, i també va afirmar que quan es fa una prova cal fer-la amb

rigor, perquè després tothom pugui validar els resultats. Francesc Cerdà, doctor en biologia, va anar més enllà: “No pots fer un estudi que després et doni un rèdit. Calen organismes independents per fer estudis científics.”

Buenaventura va signar l'autorització que entregava a la mateixa federació de caçadors d'ocells unes 3.000 llicències per caçar amb vesc uns 60.000 fringíl·lids i havien d'omplir unes fitxes. El resultat, segons tècnics del Seprona, és que un miler de fitxes es van deixar en blanc, i alguns caçadors van admetre que havien agafat femelles o més peces, que s'estimen en uns 75.000 ocells cantaires.