Juncker promet Wi-Fi gratis, desplegar la xarxa 5G i duplicar les inversions

Wi-Fi gratuït als principals centres públics de “cada poble i ciutat europea” l'any 2020, eliminació de la itinerància (roaming) i desplegament de la xarxa 5G abans de deu anys són les tres promeses destacades que el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, va presentar ahir durant el seu discurs sobre l'Estat de la Unió a Estrasburg. En plena crisi pel Brexit i els refugiats, i sense un programa polític clar per al futur de la Unió, Juncker va reservar per a l'agenda digital i de telecomunicacions els principals caramels del seu menú de promeses. I després d'una setmana caòtica en què la Comissió primer va defensar limitar a 90 dies la itinerància gratuïta i després es va fer enrere, Juncker va haver de defensar la seva debilitada credibilitat, remarcant que tots els seus compromisos seran una realitat. “La CE, el Parlament i el Consell van decidir conjuntament que aboliríem els càrrecs d'itinerància. Complirem la promesa”, va dir, avançant que la nova proposta per eliminar els sobrecàrrecs telefònics a l'estranger després del fiasco de la primera beneficiarà tant els empresaris en viatges de negocis, com els turistes, els treballadors transfronterers o els estudiants Erasmus.

Els plans de Juncker per facilitar la navegació per Internet dels europeus també inclouen un pressupost de 120 milions d'euros perquè els ajuntaments ofereixin connexions en places, centres de salut o parcs. “Proposem equipar cada poble i ciutat europea amb accés Wi-Fi a Internet gratuït”, va dir Juncker. El president de la Comissió Europea va assenyalar, a més, que preveu crear dos milions de llocs de feina gràcies a l'impuls de la xarxa 5G, que Brussel·les vol que sigui una realitat a totes les xarxes urbanes i principals vies de comunicació europees el 2025.

Encara en l'àmbit digital, el luxemburguès va reiterar que cal protegir els creadors de cultura –i va mencionar explícitament “periodistes, editors i autors”– que han de rebre “un sou just per la seva feina”, sigui distribuïda “offline o online”. A àmbit econòmic, el president de la Comissió Europea va anunciar que el seu programa d'inversions més ambiciós, el conegut com a pla Juncker, es duplicarà de valor i s'allargarà tres anys, fins al 2020. “El nostre fons oferirà almenys 500.000 milions d'euros en inversions, i treballarem per anar més enllà i arribar als 630.000 milions el 2020”, va prometre. Fins ara, el pla preveia inversions de fins a 315.000 milions, i ha mobilitzat 116.000 milions, ajudant unes 200.000 pimes. En el discurs, Juncker també va prometre obrir el pla d'inversions fora de la UE, per promoure projectes a l'Àfrica i els països veïns, i un programa de voluntariat per a 100.000 joves per ajudar en emergències com la crisi dels refugiats o el recent terratrèmol a Itàlia.