Turull: “El 28 Puigdemont dirà com es tancarà la legislatura”

El president del grup parlamentari de JxSI, Jordi Turull, va passar ahir a la nit per L'illa de Robinson dues setmanes abans de la qüestió de confiança a Carles Puigdemont del 28 de setembre. Després de l'anunci de la CUP, d'aval a la moció, Turull va assegurar que “s'està més tranquil” però va reiterar en la necessitat de vincular-ho als pressupostos del 2017. “El que no pot ser és que el president presenti una partitura per la legislatura i no es doni suport als passos, als instruments necessaris”, va assegurar. Turull confia que l'esquerra anticapitalista acabarà donant suport als comptes, tot i que la negociació acabi més enllà del 28-S.

Una altra de les qüestions, de les que més s'ha parlat aquestes darreres setmanes, és si s'actualitza el full de ruta, i com, si s'incorpora un referèndum, i quan es fa, o si es mantenen unes eleccions constituents, com ja està establert al full de ruta. Sobre aquesta qüestió, Turull va assegurar que el dia de la qüestió de confiança “el president desvetllarà com acabar la legislatura”. Va coincidir en què el procés ha d'acabar amb “ una pantalla democràtica ” i que l'instrument més net és un referèndum. Malgrat ser escèptic amb aconseguir pactar-lo amb l'Estat, va dir que “la porta continua oberta, però si això no passa, no ens esperarem amb els braços plegats”. “El referèndum pactat és ciència-ficció política. Ho hem intentat, i la resposta sempre ha tingut l'amenaça de l'Estat.”

Va explicar que des del govern i el grup “s'estan analitzant els pros i contres, els obstacles que trobarem i si són superables pel referèndum.” Turull també va explicar que ja siguin unes eleccions o un referèndum, un cop aprovada la llei de transitorietat jurídica, una de les denominades 3 lleis de desconnexió, es treballarà sota l'empara de la legalitat catalana: “Tots aquests passos farem perquè es pugui validar democràticament el que vol la ciutadania, la proclamació de la independència de Catalunya, serà sota l'empara de la legislació catalana. I per això treballem.”

Turull també va explicar que si acaben inhabilitant la presidenta del Parlament , Carme Forcadell, pel ple d'aprovació de les conclusions de la comissió d'estudi del Procés Constituent, com està estudiant el TC, “caldrà anar més enllà d'un acte simbòlic”. Els dies previs a la Diada, el president de l'ANC, Jordi Sánchez, va demanar a Carme Forcadell que, si la inhabiliten, entri a la sala de plens com a acte de trencament amb la legalitat espanyola. De totes maneres,Turull considera que “no la inhabilitaran perquè seria un escàndol”.