Barberá abandona el PP, però es mantindrà al Senat

Rita Barberá no plega. L'exalcaldessa de València mantindrà l'acta com a senadora territorial pel PP, partit que abandona després de quaranta anys de militància ininterrompuda. Barberá prefereix causar baixa i perdre el carnet amb el número tres abans de renunciar a l'aforament que li proporciona la seua condició parlamentària. La situació política de qui va governar el cap i casal durant els últims vint-i-quatre anys era insostenible des de fa mesos. Les sospites sobre la seua presumpta implicació en alguns dels escàndols de corrupció que esguiten el PP valencià, s'han anat transformat en indicis que les investigacions han acabat materialitzant en l'obertura, per part del Tribunal Suprem, d'una causa contra ella per un presumpte delicte de blanqueig de diner al grup municipal del PP en el conegut com a cas Taula. Amb la imputació a sobre, com l'espasa de Dàmocles, de qui ha sigut un referent per al PP i persona de màxima confiança per Mariano Rajoy, Génova va posar en marxa la maquinària per pressionar Barberá i forçar la seua dimissió. I així ho reconeix la pròpia exdirigent popular en el comunicat que va emetre ahir per donar a conèixer la seua decisió. “He sol·licitat la meua baixa del PP perquè així m'ho ha demanat el partit, i amb això, a més de demostrar una vegada més la meua dedicació, evite que ningú puga emparar-se en la meua persona per a responsabilitzar-me de qualsevol perjuí o per a amagar els seus resultats polítics i electorals”, expressava. I és que des que es va conèixer la interlocutòria de l'alt tribunal es va produir un allau de declaracions de dirigents del PP advertint de les conseqüències electorals de l'enrocament de Barberá.

Tauler estatal

La direcció del PP és molt conscient dels efectes que pot tenir la imputació de Barberá en les campanyes electorals de Galícia i el País Basc. De fet, el candidat del PP a Lehendakari ho va deixar ben clar: “Rita ha de pensar en el partit on ha militat tan de temps i ha de prendre una decisió avui”, va manifestar Alfonso Alonso. “Barberá no farà res que perjudique el partit o Mariano Rajoy,amb qui té una gran amistat”, emfasitzava el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel García-Margallo. Tanmateix, la principal amenaça no venia dels populars sinó de Ciutadans, que recordaven el pacte anticorrupció firmat per poder investir hipotèticament Mariano Rajoy com a president del govern espanyol. El vicesecretari general del partit, José Manuel Villegas, es va mostrar satisfet amb la renúncia de Barberá, després d'haver advertit a primera hora del matí que si aquesta mantenia el seu càrrec Rajoy no tindria el suport de C's. “El pacte s'ha complert”, va reblar.

La decisió de Barberá, però, no ha agradat als grups de l'oposició ni als partits que suporten el govern valencià, que critiquen l'enrocament al Senat. L'exalcaldessa argumenta precisament en el seu comunicat que la renúncia suposaria acceptar la culpabilitat dels fets que se li imputen. “Expresse la meua voluntat de no dimitir i mantenir-me al Senat, fer el contrari podria entendre's com una assumpció de culpabilitat”, diu.