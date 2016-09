Bayer compra Monsanto

El gegant farmacèutic Bayer ha tancat aquest dimecres la compra del fabricant de transgènics Monsanto per un import de 66.000 milions de dòlars (uns 59.000 milions d'euros). Es tracta de la major adquisició en la historia de 150 anys de l'empresa creadora de l'Aspirina.

La companyia alemanya ha augmentat avui la seva oferta fins a un preu de 128 dòlars per acció en metàl·lic per concloure l'acord de fusió vinculant que li permetrà crear una de les més grans companyies de llavors i fertilitzants del món. Bayer té una quota del mercat de productes agroquímics del 18% i Monsanto del 26%. El 32% de la facturació de l'agroquímica prové dels herbicides i el 68% de les llavors.

La primera oferta de l'alemanya a la nord-americana va ser al maig, de 122 dòlars (uns 109 euros) per acció en metàl·lic. Des d'aleshores la farmacèutica ha millorat l'oferta en diverses ocasions, fins als 128 dòlars d'avui, que suposen una prima del 44% respecte del preu que les accions de la firma de St. Louis (Missouri) tenien el 9 de maig, el dia abans de la primera oferta.

El president de la junta directiva de Bayer, Werner Baumann, ha assegurat que aquesta decisió “és un pas important per a la nostra divisió d'agroquímica Crop Science i consolida la posició de Bayer com a empresa global i innovadora de ciències biològiques”.

El president i director executiu de Monsanto, Hugh Grant, ha destacat que l'anunci d'avui “és la confirmació de tot allò que hem assolit i del valor que hem aconseguit per als accionistes”.

L'empresa alemanya té una capitalització de 79.000 milions de d'euros i la nord-americana de 41.000 milions d'euros, segons dades de l'agencia Bloomberg.

Bayer preveu finançar l'operació per mitjà d'una combinació de deute i capital propi, que en aquest últim cas serà de 19.000 milions de dòlars (16.965 milions d'euros). També durà a terme una ampliació de capital i té garantida un finançament pont de 57.000 milions de dòlars (uns 50.893 milions d'euros) dels bancs BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC i JP Morgan.

La forta pressió sobre els costos de les companyies agroquímiques ha generat una onada de fusions en el sector en un moment de debilitat al mercat de matèries primeres agrícoles.

A més d'aquesta operació, al mateix sector la companyia China National Chemical (ChemChina) comprarà el fabricant suïs de llavors i pesticides Syngenta –en el qual Monsanto també va tenir interès– per 43.000 milions de dòlars en efectiu. Així mateix, les nord-americanes Dow Chemical i DuPunt també es fusionaran.

Experts financers consideren que des del punt de vista estratègic aquesta transacció té sentit per la forta competència. El més difícil serà millorar la imatge de Monsanto a Europa, on hi ha rebuig als aliments modificats genèticament.

D'altra banda, les agències de qualificació de risc Standard & Poor's, Moody's i Fitch alerten que Bayer s'endeutarà molt amb aquesta compra i aprofundirà més en el sector de les llavors en detriment del farmacèutic, desvirtuant així el que fins ara era el seu perfil.