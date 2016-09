Malestar entre els treballadors dels registres

Una comissió designada pels 282 treballadors de les oficines liquidadores, que el govern vol integrar, van ser ahir a la compareixença per expressar el seu desacord amb la intenció de Salvadó, amb qui van lamentar que no es reuneixen des del març. Al final hi van tenir un intercanvi d'impressions, i va prometre reunir-s'hi la primera quinzena d'octubre. El seu portaveu, Jordi Maldonado, que reivindica l'experiència del col·lectiu, lamenta que els plans farien perdre eficiència –“ara revisem el 100% d'expedients, i així el govern perdria el 50% d'ingressos”, assegura–, i denuncia que no se'ls dóna cap garantia del traspàs. “Com a estructura de país està molt bé, però ara guanyem un sou digne, ja que és baix de base i hi ha molts incentius, que es rebaixaria, i hi hauria una involució de categories professionals”, explicava també, fet que li fa dir que “molts no voldran marxar”. Maldonado proposa que, en lloc del registrador, el govern designi funcionaris de l'ATC per dirigir les oficines.