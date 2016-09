Carod-Rovira demana als polítics que governen el país que no es contradiguin

Josep-Lluís Carod-Rovira, exvicepresident de la Generalitat de Catalunya, ha demanat avui als polítics catalans que governen que facin un esforç per no fer afirmacions ni mantenir posicions contradictòries pel que fa referència al procés per assolir la independència de Catalunya. Carod-Rovira ha fet aquestes declaracions en el transcurs d'una entrevista que la periodista Mònica Terribas li ha fet a El matí de Catalunya Ràdio en motiu de la publicació del seu llibre Història del Protestantisme als Països Catalans.

El veterà polític català ha manifestat que el procés per aconseguir la llibertat de Catalunya “és irreversible”; això sí, en un to irònic ha manifestat que “sobretot vull la independència per no haver de viatjar en Renfe” i ha demanat al primer president o presidenta de la República que “no renovi l'acord amb Renfe, viatjar-hi és un calvari”.