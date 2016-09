El procés il·lustrat

En un moment en què el procés s'ha convertit fins i tot en un gènere literari, el periodista i exdiputat de la CUP Antonio Baños i el fotoperiodista Jordi Borràs han unit forces per publicar La cara B: una altra mirada al procés, que lluny de voler ser una crònica de cimeres, reunions secretes i conspiracions, com el títol podria fer pensar, pretén il·lustrar literalment el camí que l'independentisme ha recorregut des de la primera consulta d'Arenys de Munt. Editat per Pagès Editors, La cara B és, sobretot, un llibre de fotografia que s'ajuda d'apunts i anècdotes de Baños per evocar moments icònics que ha viscut la política catalana en els darrers set anys.

El llibre recull, per exemple, les grans manifestacions de la Diada, la fundació de l'ANC, la irrupció de Solidaritat al Parlament, la consulta del 9-N i la campanya del 27-S, també amb els balls de Miquel Iceta. Però no es queda només amb la descripció de la imatge, sinó que la contextualitza i hi aporta detalls poc coneguts, com ara que les primeres comunicacions internes de l'ANC eren anònimes per evitar velles rivalitats i conflictes. Tot i això, La cara B no és només un llibre sobre independentistes; també recorda els actes institucionals de la Diada del 2010, amb Jordi Pujol al costat d'Alícia Sánchez-Camacho, o manifestacions unionistes en què Albert Rivera caminava al costat de coneguts falangistes. No oblida tampoc moments foscos, com ara la compareixença de Pujol al Parlament després de confessar que tenia diners a Andorra. Un anunci que, per Baños, va fer creure a l'Estat que l'independentisme estava ferit de mort, però no va ser així... El procés no ha acabat i Baños creu que la següent fotografia que hauria d'incloure el llibre és la mobilització que preveu que es convocarà “sense que sigui 11 de setembre” si cal defensar les institucions catalanes.