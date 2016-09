Anticorrupció demana 6 anys de presó per a Griñán i 10 d'inhabilitació per a Chaves pel cas dels ERO

La Fiscalia Anticorrupció ha demanat aquest dijous 6 anys de presó i un total de 30 d'inhabilitació per a l'expresident de la Junta d'Andalusia José Antonio Griñán per delictes continuats de malversació de cabals públics i prevaricació. Per al seu antecessor en el càrrec Manuel Chaves sol·licita una pena de 10 anys d'inhabilitació especial per un únic presumpte delicte de prevaricació continuada pel cas dels ERO d'Andalusia.El cas, que porta el Jutjat d'Instrucció número 6 de Sevilla, investiga la presumpta concessió d'ajudes irregulars a empreses que es trobaven en crisi i la prejubilació fictícia dels seus treballadors.

La Fiscalia demana aquestes penes en el seu escrit d'acusació en la peça separada corresponent al procediment específic pel qual van ser concedides les subvencions investigades en el cas dels expedients de regulació d'ocupació (ERO) fraudulents. Anticorrupció considera que els dos expresidents de la Junta d'Andalusia coneixien com a membres del Consell de Govern les “irregularitats” a través dels informes elevats a aquest òrgan però, tot i així, no les “van frenar”.

Per tot plegat, atribueix a Griñan presumptes delictes de prevaricació i de malversació de cabals públics, el Ministeri Públic demana, a més de sis anys de presó, deu anys d'inhabilitació pel primer dels citats delictes i 20 anys d'inhabilitació absoluta pel segon.

Anticorrupció també demana penes de presó i d'inhabilitació per a altres membres dels governs andalusos i per a més d'una quinzena de càrrecs públics, com els exconsellers José Antonio Viera, Gaspar Zarrías (Presidència), Magdalena Álvarez –també exministra de Foment–, Manuel Vallejo, Antonio Fernández i Carmen Martínez Aguayo.