L'impulsor del Banc d'ADN qualifica d'acord de país el relleu del projecte al Govern

L'any 2010, Roger Heredia, que va perdre el seu besavi a la batalla de l'Ebre, i Marc Antoni Malagarriga, també familiar d'un desaparegut, van impulsar un banc d'ADN dels desapareguts de la Guerra Civil. En aquell moment ha recordat que es dignificava els desapareguts però no es feia gran cosa per recuperar i identificar els cossos que hi ha en les més de 377 fosses comunes escampades per tot Catalunya. Avui Heredia ha passat pel programa de l'Illa de Robinson on ha posat en valor l'acord signat la setmana passada amb què la Generalitat ha passat a assumir la responsabiliat del banc d'ADN que fins ara havia assumit la Universitat de Barcelona.

El banc d'ADN recollirà les mostres dels familiars vius, per després creuar-les amb les restes òssies que es localitzin i identifiquin a les fosses catalanes. Implica la conselleria d'afers exteriors, la de justícia i la de salut. Heredia ha fet una crida als familiars que tenen desapareguts, segons el cens 4.794 persones, que s'incriguin al registre de mostres genètiques, que ara compta amb 125 mostres d'ADN .

Heredia ha destacat la gran diferència que hi ha envers la memòria històrica a Espanya i Catalunya.