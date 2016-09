Trump i Clinton defensen que tenen una salut de ferro

El serial sobre l'estat de salut dels candidats nord-americans sembla que ha arribat al capítol final. Hillary Clinton –que ahir tornava a la campanya després d'uns dies aturada per una “lleu pneumònia”– i el magnat Donald Trump finalment van fer públics ahir els últims informes mèdics, i tots dos coincideixen que estan en plenes facultats per ser presidents.

La condició física dels aspirants va esclatar a principi de setmana, després de saber-se que Clinton havia amagat una pneumònia. El mareig que va tenir durant els actes de commemoració de l'11-S, les constants especulacions dels republicans sobre la salut de l'exsecretària d'Estat i el debat sobre la seva edat, té 68 anys, van capgirar la campanya fins a obligar a fer públics els informes mèdics més recents, en nom de la transparència.

Clinton es va avançar la nit de dimecres, amb un informe mèdic de dues pàgines signat per la seva metgessa de capçalera, Lisa Bardack. Una actualització detallada del que ja es coneixia des de mitjan 2015, en què els nivells de totes les anàlisis —inclosos exàmens ginecològics i mamografies— continuen entre els paràmetres “normals” per a una dona de 68 anys. “Està sana i en forma per servir com a presidenta dels Estats Units”, conclou la doctora.

L'exsecretària d'Estat espera esvair així els dubtes sobre el seu estat físic i mental. La recuperació de la “lleu pneumònia bacteriana” segueix a bon ritme i és tractada amb antibiòtics; pren medicació per controlar la tiroide, evitar la coagulació sanguínia i, quan és necessari, antihistamínics i vitamina B-12 per combatre episodis d'al·lèrgia. No queden rastres de la caiguda i contusió cerebral patida el 2012, motiu principal de les insinuacions dels republicans sobre l'estat de salut real de la demòcrata.

De fet, el seu rival, després d'alguns dies de treva mentre Clinton es recuperava de la pneumònia, dijous a la matinada va tornar a insinuar una malaltia amagada no revelada de la candidata. “Creieu que seria capaç d'estar aquí dempeus durant una hora? No ho crec”, va dir als seus seguidors d'Ohio.

Seguint amb el tarannà de la campanya mediàtica, Trump va decidir presentar els seus resultats com un espectacle al programa televisiu del doctor Mehmet Oz, controvertit i criticat per anticientífic. La seva campanya els havia fet públics hores abans: entre el més destacat, Trump té un lleuger sobrepès i pren pastilles per controlar el colesterol. “M'agradaria perdre entre sis i nou quilos”, va confessar el magnat, reconegut amant del menjar ràpid. Tot i això, va assegurar: “Cada cop que em miro al mirall, diria que veig una persona de 35 anys.” I hi va afegir que se sent millor que quan en tenia 30. En 70 anys només ha trepitjat l'hospital una vegada, quan als 11 anys se li va extirpar l'apèndix.

El document és signat per Harold Bornstein, el mateix metge que fa uns quants mesos va redactar en cinc minuts i amb paraules hiperbòliques una carta en què deia que Trump “seria la persona més sana en ser escollida per a la presidència”. Segons les anàlisis actualitzades, la pressió sanguínia, els nivells de sucre i la funció cardíaca, del fetge i del còlon són normals; fins i tot els nivells de testosterona són “bons”. “En resum, el senyor Trump té una salut física excel·lent”, conclou Bornstein.

Amb Clinton de nou en ruta amb mítings per tot el país després de tres dies convalescent, la campanya torna al seu estadi natural. Queden deu dies per al primer debat electoral i Trump es recupera en les enquestes.