Un líder socialista europeu insta l'Estat a dialogar

Només quatre dies després del cinquè clam massiu per la independència de Catalunya en la diada nacional, comencen a arribar mostres de solidaritat des d'Europa amb els anhels sobiranistes catalans. L'eurodiputat austríac HannesSwoboda va alertar ahir via Twitter el govern espanyol que caldrà que estigui “a punt per a un diàleg sincer” amb Catalunya. “La qüestió de la independència catalana no desapareixerà”, constata l'europarlamentari, que acompanya el seu advertiment amb una imatge de dos balcons amb una senyera i una estelada.

Swoboda (1946) no és un polític qualsevol. El gener del 2012 va assumir el càrrec de president del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates al Parlament Europeu, precedit per Martin Schulz, qui, de fet, el va tornar a substituir el 2014. Té una llarga trajectòria com a eurodiputat, des del 1996. Bona part de la seva feina l'ha centrada en les relacions internacionals, especialment en relació amb els Balcans i a l'entrada de Croàcia a la UE.