El Regne Unit construirà la primera central nuclear en dècades amb ajuda xinesa

La primera ministra britànica, Theresa May, va donar finalment llum verd ahir a la construcció de la primera central nuclear al Regne Unit des de fa dècades. La controvertida nova central nuclear, Hinkley Point C, s'aixecarà a l'oest d'Anglaterra i costarà uns 21.000 milions d'euros. La companyia francesa estatal EDF aportarà dues terceres parts del capital i els dos conglomerats xinesos estatals CGN i CNNC hi aportaran els 7.000 milions d'euros restants. Substituirà els vells reactors nuclears que funcionen des de l'any 1965.

S'espera que la central comenci a funcionar el 2025, que tingui una capacitat de 3.200 megawatts i que proporcioni el 7% de l'electricitat del país i subministri energia a sis milions de cases en els pròxims seixanta anys. La central donarà feina a 25.000 persones de manera permanent.

El projecte de Hinkley Point C havia provocat una forta divisió en la societat britànica. Els crítics alertaven dels elevats costos i les implicacions que comporta l'energia nuclear construïda al Regne Unit amb capital estranger. Molts experts preferien apostar per energies més segures i més barates com ara l'eòlica i la solar. Es preveu que hi hagi una carència energètica a mitjan dècada del 2020 i d'aquesta manera s'espera solucionar el problema, tot i que alguns experts dubten que la planta nuclear estigui acabada a la data prevista i qüestionen si la central nuclear era la millor opció.

La planta era una aposta de l'exprimer ministre David Cameron, que va arribar a un acord amb el president xinès, Xi Jinping, durant la seva visita a Londres el 2015. El projecte s'havia anat ajornant a causa dels interrogants sobre la seva viabilitat. Finalment May ha acceptat el projecte. El govern, però, ha explicat que imposa “significants noves salvaguardes” per protegir la seguretat nacional: Londres es reserva el dret a bloquejar una futura venda de la central per part d'EDF.

Seguretat nacional