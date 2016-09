En marxa el gran districte administratiu de Catalunya

Un gran complex que concentrarà bona part, si no la majoria, d'oficines de l'administració catalana ara disseminades pel centre de Barcelona, en molts casos pagant costosos lloguers, i que permetrà notables millores en termes d'estalvi, eficiència i sostenibilitat. Aquest és l'ambiciós objectiu del nou districte administratiu que la Generalitat impulsa vora la Zona Franca –al barri de la Marina del Port, al districte de Sants-Montjuïc– i que el vicepresident, Oriol Junqueras, va presentar ahir després que aquesta setmana s'hagin iniciat les obres. Els treballs han d'estar acabats el novembre del 2018, i després es calcula un altre any per poder preparar i fer efectiu el trasllat –cap a finals del 2019 o principis del 2020–, que afectarà entre 2.800 i 3.000 funcionaris, encara no se sap de quins departaments, si bé lògicament provindran dels immobles que ara el govern té llogats a la capital, on n'ocupa en total 115. La intenció en una futura segona fase, de fet, és ampliar les dependències per concentrar la pràctica totalitat de l'administració catalana en aquesta àrea, on ja va obrir el foc la mudança de la seu central de l'Agència Tributària de Catalunya a l'abril.

De fet, tot i que ha intervingut marcant les pautes del disseny i seguirà activament la construcció a través de la direcció general de Patrimoni, la Generalitat no executa directament el projecte ni finança la inversió, ja que el propietari del complex serà Zumaran Inversiones SL, del grup assegurador Axa Real Estate, que va guanyar el concurs públic convocat el juny del 2015, i amb el qual aquell agost es va signar un contracte d'arrendament per un període de 20 anys, a raó de 13,45 milions cada any, uns 269 en total. Una xifra que, en tot cas, el govern creu que suposarà un estalvi d'uns 80 milions en dues dècades, ja que estima que en deixarà de pagar uns 309 en lloguers de les oficines que traslladarà aquí, i hi afegeix els efectes positius de la concentració de dependències pel que fa a les menors despeses de consergeria, manteniment, seguretat, telefonia o electricitat.

El complex estarà format per dos edificis rectangulars de cinc i sis plantes, d'un total de 46.000 metres quadrats en oficines, als quals cal sumar-ne 11.000 més en arxius i aparcaments sota rasant. Serà el complex administratiu més gran de la Generalitat, que avui ocupa en total 534.000 metres quadrats en oficines arreu de Catalunya, dels quals 377.000 són a Barcelona ciutat. El complex disposarà de sales polivalents i de formació, una d'actes, una de premsa, un restaurant i una zona enjardinada exclusiva per als treballadors. El disseny, que ha anat a càrrec de l'equip d'arquitectura Batlle i Roig, segueix criteris d'eficiència arquitectònica i energètica. Així, es minimitzarà el consum d'energia i les emissions de CO2, i s'optimitzarà la superfície amb més zones de llum natural. En paral·lel, el fet d'aplegar serveis de diverses conselleries crearà sinergies organitzatives.

“És un edifici singular i ens mantindrem en aquesta línia”, lloava ahir Junqueras, que destacava que permetrà reduir costos i alliberar progressivament immobles “poc eficients” del centre. El vicepresident, a més, recordava que el trasllat suposarà un “impuls a l'equilibri social”, ja que dinamitzarà l'entorn del barri. I és que l'operació també respon a les noves tendències d'administracions i empreses d'unificar serveis en grans edificis corporatius, que alhora permeten crear noves àrees de centralitat. El govern, en aquest sentit, treu importància a la discreta comunicació en transport públic, i recordava que millorarà molt quan s'hi obri el ramal de metro de la Zona Franca –amb les obres ara mateix aturades–, ja que es preveu que hi hagi dues estacions a la vora.