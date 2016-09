Rita Barberá s'enroca i creix la pressió

L'estratègia de defensa de l'exalcaldessa de València, Rita Barberá, de donar-se de baixa del PP per evitar-se perjudicis en els interessos electorals del partit, no ha tingut el resultat esperat. L'afany de l'exdirigent valenciana de mantindre's al Senat ha caigut com un poal d'aigua gelada sobre qui podria tindre la clau en la hipotètica investidura de Mariano Rajoy com a president del govern espanyol.

I així ho va expressar el líder de C's, Albert Rivera, que va instar ahir el líder dels populars a reclamar directament a l'exalcaldessa de València que lliure la seua acta de senadora. Segons va explicar Rivera–i així ho recull ACN– Barberá està “fent un torcebraç” amb Rajoy, però “cal intentar-ho tot perquè Rita Barberá no taque la imatge del Senat”. En declaracions a Onda Cero, Rivera va retraure al president del govern espanyol en funcions el seu silenci sobre el cas Barberá, després que aquest evitara despús-ahir les preguntes de la premsa en la presentació del llibre de De Guindos, un cop ja s'havia conegut l'enjudiciament de l'exalcaldessa de València. També li va advertir que si vol els seus vots per a una hipotètica investidura caldrà que el PP respecte “fins a l'última frase” del seu pacte amb C's sobre corrupció.

La posició de Rivera contrasta amb les declaracions fetes dimarts a la vesprada pel vicesecretari general del partit. José Manuel Villegas es va mostrar satisfet amb la renúncia de Barberá, després d'haver advertit a primera hora del matí que si aquesta mantenia el seu càrrec Rajoy no tindria el suport de C's. “El pacte s'ha complert”, va reblar.

La pressió, però, no sols es manté ferma i sòlida per part de la formació taronja. L'exalcaldessa s'ha trobat amb el rebuig del seu propi partit, aquell que controlava amb mà de ferro fins a les passades eleccions municipals, quan després de vint-i-quatre anys va eixir per la porta del darrere de l'Ajuntament de València –Barberá no va voler assistir a l'acte de presa de possessió del seu successor, Joan Ribó.

Eixida digna

I és que molts dels seus excompanys d'hemicicle van votar a favor de la proposta de resolució que insta Barberá a renunciar a l'acta de senadora “per salvaguardar la dignitat de la representació dels valencians”. La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ho confirmava en declaracions als mitjans als passadissos del Parlament valencià a primera hora del matí, en la segona jornada del debat de política general. La proposta, impulsada per PSPV-PSOE i Compromís i que va ser fortament aplaudida en ser llegida pel president Enric Morera, va rebre així el suport de tots els grups parlamentaris en la votació de resolucions.

El vot favorable dels populars a la iniciativa té una especial significació, atès que va ser el PP qui va impulsar la designació de Rita Barberá com a senadora territorial en representació de la cambra valenciana.

La líder valenciana va explicar: “Respectant la presumpció d'innocència, creiem que una trajectòria tan brillant com la seua mereixia una eixida digna i que era molt millor deixar l'acta.” Tanmateix, Bonig va subratllar que deixar l'acta “no pressuposa en cap moment un reconeixement de culpabilitat” sinó “una retirada per defensar la seua honorabilitat”. La presidenta del PPCV va indicar que la decisió de deixar l'acta és personal i que legalment no s'hi pot fer res.

Amb tot, Isabel Bonig va remarcar que el seu partit “ha estat molt clar i contundent” i va demanar a la resta de grups que també ho foren, lamentant que aquest tema haja estat utilitzat com una arma política. “La mateixa contundència que hem demostrat, confio que la tindran el PSPV i Compromís”, ha dit Bonig.

Tots els grups que donen suport al govern de Ximo Puig –Compromís, PSOE i Podem– van lloar l'actitud del PP en aquest cas, però el van instar a continuar per aquest camí. “Actuen amb contundència contra els imputats per corrupció”, demanava el síndic de Compromís, Fran Ferri. Per la seua banda, el portaveu dels socialistes va insistir a demanar l'acta a Barberá “perquè les regles de la democràcia no poden pervertir-se com ho fa ella”.

Des de la bancada que va ocupar l'actual senadora van demanar una vegada més respecte “pel dret constitucional” a la presumpció d'innocència i que no s'utilitzen diferents escales de valors en aquestes qüestions.