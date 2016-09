Les Corts Valencianes insten Rita Barberá a deixar el Senat

Les Corts Valencianes han aprovat aquest dijous per unanimitat una resolució que insta la senadora i exalcaldessa de València Rita Barberá a deixar el Senat per “salvaguardar la dignitat de la representació dels valencians i valencianes”. L'aprovació de la moció arriba 24 hores després que Barberá anuncies que abandonava la militància del PP arran de la investigació oberta pel Tribunal Suprem contra ella per presumpte blanqueig en el marc del cas Taula, però que mantindria la seva acta de senadora i passaria al grup mixt.

La petició s'ha aprovat durant el transcurs del debat de política general i té una especial significació perquè ha rebut el vot favorable del PP, que és la formació que va proposar la seva designació per a Senadora a les Corts Valencianes.

Després de la lectura per part del president de les Corts Valencianes, Enric Morera, els diputats han votat la proposta, aprovada per unanimitat.

Posteriorment, s'ha procedit a un torn d'explicació de vot que ha iniciat el síndic de Podem Antonio Montiel. El parlamentari ha recordat que el seu grup va presentar una proposta de reforma de la Llei de designació de senadors, admesa a tràmit amb el suport de tota la cambra, a excepció del PP, i que aquest mateix dijous ha presentat una iniciativa perquè se li doni rapidesa. Montiel ha lamentat que Barberá s'aferri al seient i ha dit que “lliura la cartolina del PP per mantenir-se a l'aforament, amagant el carnet número 3 del PP, canviant-lo per un seient, 7.000 euros al mes i la condició d'aforada”.

Al seu torn, el síndic de Ciutadans, Alexis Marí, ha demanat una reflexió als grups sobre les persones que designen. S'ha referit al PP assenyalant que “Rita Barberá no representa cap valencià però tampoc a cap de les persones que els han votat a vostès”.

El síndic de Compromís Fran Ferri ha dit que la iniciativa busca que Barberá torni l'acta “perquè és trànsfuga de les Corts i ja no les representa”. Ferri ha remarcat que la senadora es troba al seu escó perquè hi ha un grup que la va votar i ha demanat responsabilitat al PP. En aquest sentit, ha preguntant als populars si faran el mateix amb els imputats del cas Taula, perquè “la línia de la decència no la pot marcar la justícia”.

El portaveu socialista Manuel Mata ha agraït tots els grups, en especial al PP, que hagi apostat per la decència del parlament i ha remarcat que cal “empentar cap a la casella de sortida” les persones encausades que han tingut responsabilitats.

Gest polític