Rajoy s'escapoleix d'explicar si manté que Barberá “encara és la millor”

El president espanyol, Mariano Rajoy, en una pràctica que ja és habitual ha esquivat els periodistes que li volien preguntar sobre Rita Barberá. Rajoy ha evitat valorar el cas de l'exalcaldessa de València investigada pel Tribunal Suprem per un possible cas de blanqueig de capitals. Preguntat per l'Agència Catalana de Notícies a peu de carrer sobre si manté que “Rita encara és la millor”, Rajoy ha fet oïdes sordes, no s'ha aturat i ha entrat cap a la cimera de Bratislava, on es reuneixen els caps d'estat i de govern del 27 per valorar el futur de la Unió Europea després del Brexit. Rita Barberà ha deixat el Partit Popular, però manté el seu escó com a senadora. Mentre que Rajoy no ha atès la premsa, els seus homòlegs europeus sí que han fet declaracions a l'arribar a la cimera informal.