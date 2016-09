Donal Trump demostra a la televisió que no porta perruca

Jimmy Fallon és un dels presentadors estrella de la nit televisiva nord-americana. Pel seu late night show han passat tota mena de famosos, inclòs el president Obama que es marcar un Slow Jam the News sobre el compliment del seu programa electoral. Ara ha estat el torn del controvertit candidat republicà Donald Trump. El moment estrella del programa es va produir quan Fallon li va preguntar a Trump si el podia despentinar per demostrar, així, que el candidat no porta perruca. Trump va acceptar la jugesca televisiva i Fallon va despentinar del tot, com es pot veure en aquest vídeo del seu programa Trump, que no va perdre ni els papers ni el cabell.