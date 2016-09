Margallo té un pla per recuperar Gibraltar a mitges

El ministre d'Exteriors, José Manuel García-Margallo fa dies que aprofita la més mínima ocasió per donar un titular. Aquest divendres ha afirmat que “el Brexit ha portat a Espanya una oportunitat històrica única des de fa 300 anys per recuperar Gibraltar”. García-Margallo, sense témer com respondran ni els britànics ni les autoritats gibraltarenyes, ha afirmat que és possible trobar una fórmula de sobirania compartida entre Espanya i la Gran Bretanya i apunta que una de les fórmules que podrien facilitar les coses és concedir al territori un Estatut d'Autonomia. El fet de compartir la sobirania permetria els ciutadans de Gibraltar tenir la doble nacionalitat i l'Estatut, segons García-Margallo els garantiria “el règim d'autogovern”. Paradoxalment, el ministre ha fet referència indirecta al tratcat d'Utrecht de 1713 per “reparar” la situació història de Gibraltar, que és el mateix acord que va condemnar Catalunya a restar en mans de Castella, perdent la pròpia sobirania.